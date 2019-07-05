Эстонские парни организовали необычную цепочку для получения ЛСД, но попались с поличным(1)
Налогово-таможенный департамент сообщил в Facebook, что весной задержал четырех молодых людей, подозреваемых в заказе наркотиков в почтовой посылке.
Налогово-таможенный департамент сообщил в Facebook, что весной задержал четырех молодых людей, подозреваемых в заказе наркотиков в почтовой посылке.
Молодые люди образовали интересную цепочку для получения ЛСД: Маркус* заказал на случайное женское имя 325 ЛСД марок. Мартин* обратился к Каарли*, чтобы получить марки, а тот в свою очередь обратился к Михкелю*, которому удалось убедить Танеля* забрать марки из почтового отделения.
Танел* же был задержан, когда пришел забирать посылку, после чего развалилась и вся созданная молодыми людьми цепочка.
Маргус*, который и начал все это дело, был ранее наказан в уголовном порядке за продажу и передачу наркотических веществ несовершеннолетним. Было решено его арестовать.
В прошлом году Налогово-таможенный департамент обнаружил 742 посылки с подозрением на наркотические вещества внутри. ЗА последние годы резко выросло число случаев передачи наркотиков по почту.
*все имена изменены
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