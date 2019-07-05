05.07.2019, 10:30

Эстонские парни организовали необычную цепочку для получения ЛСД, но попались с поличным

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rus.delfi.ee
EST
Эстонские парни организовали необычную цепочку для получения ЛСД, но попались с поличным
DEA Employee [Public domain]

Налогово-таможенный департамент сообщил в Facebook, что весной задержал четырех молодых людей, подозреваемых в заказе наркотиков в почтовой посылке.

Молодые люди образовали интересную цепочку для получения ЛСД: Маркус* заказал на случайное женское имя 325 ЛСД марок. Мартин* обратился к Каарли*, чтобы получить марки, а тот в свою очередь обратился к Михкелю*, которому удалось убедить Танеля* забрать марки из почтового отделения.

Танел* же был задержан, когда пришел забирать посылку, после чего развалилась и вся созданная молодыми людьми цепочка.

Маргус*, который и начал все это дело, был ранее наказан в уголовном порядке за продажу и передачу наркотических веществ несовершеннолетним. Было решено его арестовать.

В прошлом году Налогово-таможенный департамент обнаружил 742 посылки с подозрением на наркотические вещества внутри. ЗА последние годы резко выросло число случаев передачи наркотиков по почту.

*все имена изменены

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