Эстонские парни организовали необычную цепочку для получения ЛСД, но попались с поличным

Молодые люди образовали интересную цепочку для получения ЛСД: Маркус* заказал на случайное женское имя 325 ЛСД марок. Мартин* обратился к Каарли*, чтобы получить марки, а тот в свою очередь обратился к Михкелю*, которому удалось убедить Танеля* забрать марки из почтового отделения.

Танел* же был задержан, когда пришел забирать посылку, после чего развалилась и вся созданная молодыми людьми цепочка.

Маргус*, который и начал все это дело, был ранее наказан в уголовном порядке за продажу и передачу наркотических веществ несовершеннолетним. Было решено его арестовать.

В прошлом году Налогово-таможенный департамент обнаружил 742 посылки с подозрением на наркотические вещества внутри. ЗА последние годы резко выросло число случаев передачи наркотиков по почту.

*все имена изменены