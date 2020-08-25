Эстонская полиция подозревает африканского беженца в изнасиловании

Пыхьяская префектура полиции расследует дело, в рамках которого 32-летний беженец из Африки подозревается в изнасиловании находящейся в беспомощном состоянии молодой девушки.

По предварительным данным, преступление было совершено в Таллинне в июле этого года.

Руководящая расследованием окружной прокурор Арика Алманн подтвердила Eesti Ekspress, что полиция подозревает мужчину в том, что он взял нетрезвую совершеннолетнюю девушку с улицы и посадил в свою машину.

Африканец приехал с девушкой к себе домой и там ее изнасиловал, использовав ее беспомощность, обусловленную нетрезвым состоянием пострадавшей.

По утверждению подозреваемого, преступления он не совершал. Как сказал мужчина, девушка сама неоднократно говорила ему, что хочет заняться сексом. В интимных отношениях они находились два раза.

По словам связанной со следствием помощника прокурора Марики Рейнтоп, у полиции есть доказательства, что потерпевшая находилась в беспомощном состоянии.

Африканец взят с санкции Харьюского уездного суда под стражу с тем, чтобы у него не было возможности совершить новое преступление или скрыться.

Несколько лет назад тот же мужчина заявил в одном издании, что в Эстонии мало терпимости и местные жители относятся к нему плохо. Он считал необходимым, чтобы Эстония была более толерантной.

Из имеющихся в распоряжении Eesti Ekspress данных выясняется, что африканец прибыл в Эстонию много лет назад, незаконно перейдя российскую границу. Он подал ходатайство о получении убежища и находится в Эстонии на основании разрешения на жительство.