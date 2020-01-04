Эстонку сбил микроавтобус в Таиланде: 61-летняя женщина сломала ногу

Как передают местные СМИ, не известно, кто виноват в аварии. В тот же день на Пхукете случилось два ДТП с участием мотороллеров.

В это время года в Таиланде особенно много туристов — это популярное место для празднования Нового года.

За один день полиция Пхукета зарегистрировала 1399 нарушений. Например, 388 водителей были без прав, 109 человек не пристегнулись ремнями безопасности, 529 человек не надели шлем.