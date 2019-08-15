Эстонка стала жертвой мошеннической схемы и предостерегает всех от Amazon

Редакция портала Kasulik получила письмо от пожелавшего остаться анонимным источника, который хочет предупредить всех о возможности стать жертвой мошеннической схемы, в которой замешана компания интернет-торговли Amazon.

Женщина рассказала, что у нее есть кредитная карточка банка SEB, которую она никогда в жизни не использовала, она просто лежит у нее дома в шкафу. Исключено, что кто-то другой мог бы этой карточкой воспользоваться. По ее словам, женщина никуда номер карточки не вводила, а пароли даже не помнит.

В один прекрасный день, просматривая выписку из банка, она обнаружила, что Amazon "впарил" ей покупку. Сумма вроде была маленькая, примерно 9 евро, но с владельца карточки потребовали уплатить свыше 20 евро.

"И нигде нельзя посмотреть, чего я за эту сумму якобы купила".

Женщина пошла в контору SEB, оспорила выставленный счет, а ее расчетный счет был закрыт.

В связи с данным случаем всем жителям Эстонии можно посоветовать держать ход своих банковских операций под регулярным контролем.