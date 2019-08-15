Эстонка стала жертвой мошеннической схемы и предостерегает всех от Amazon

Пожелавшая остаться анонимной эстонка хочет всех предостеречь от мошеннической схемы, по которой Amazon предъявил ей счет на 20 евро, хотя она ничего не заказывала.
Редакция портала Kasulik получила письмо от пожелавшего остаться анонимным источника, который хочет предупредить всех о возможности стать жертвой мошеннической схемы, в которой замешана компания интернет-торговли Amazon.
Женщина рассказала, что у нее есть кредитная карточка банка SEB, которую она никогда в жизни не использовала, она просто лежит у нее дома в шкафу. Исключено, что кто-то другой мог бы этой карточкой воспользоваться. По ее словам, женщина никуда номер карточки не вводила, а пароли даже не помнит.
В один прекрасный день, просматривая выписку из банка, она обнаружила, что Amazon "впарил" ей покупку. Сумма вроде была маленькая, примерно 9 евро, но с владельца карточки потребовали уплатить свыше 20 евро.
"И нигде нельзя посмотреть, чего я за эту сумму якобы купила".
Женщина пошла в контору SEB, оспорила выставленный счет, а ее расчетный счет был закрыт.
В связи с данным случаем всем жителям Эстонии можно посоветовать держать ход своих банковских операций под регулярным контролем.
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