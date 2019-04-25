25.04.2019, 16:21

Эстонию накрыло синим дымом неясного происхождения. Подозревают, что он из России

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дополнено в 20:30
rus.delfi.ee
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Viljandi lähistel on näha sinist vinet Foto: Kenno Soo

Сегодня днем в Центр тревоги стали поступать звонки, в основном, от жителей Южной и Центральной Эстонии, которые сообщили о том, что наблюдают в небе синюю дымку и чувствуют запах дыма.

Спасательный департамент отреагировал на все вызовы, но никаких возгораний, которые могли бы стать причиной, не выявил. Также ведомство связалось с псковскими спасателями, чтобы выяснить, нет ли там какого-нибудь пожара, запах от которого мог распространиться на Эстонию. Однако, и в Пскове никакого активного пожара также зарегистрировано не было.

Оперативный дежурный Спасательного департамента сказал, что самолет Департамента полиции и погранохраны совершит над Эстонией контрольный рейд, чтобы попытаться выяснить возможный источник запаха.

Пресс-секретарь Инспекции по окружающей среде сообщил, что причины выясняются, но, скорее всего, речь идет все-таки о пожаре на российской стороне.

По словам оперативного дежурного Спасательного департамента, на снимках со спутника видно, что в России есть возгорания, дым от которых и могло принести в Эстонию. Пресс-секретарь Инспекции по окружающей среде подтвердил: действительно, причина может быть в этом.

На картах NASA видно, что дым идет со стороны России и Белоруссии. Можно предположить, что там горят леса.

В 19:50 пресс-секретарь Спасательного департамента сказал, что дым помаленьку начинает рассеиваться. В районе Тюри уже ничего нет. Источник дыма, по его словам, точно за пределами Эстонии.

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