Эстонец признался в совершенном в 2001 году в Нидерландах убийстве. Но своих мотивов до сих пор не раскрыл

Издание Noordhollands Dagblad пишет, что следствие идет полным ходом. Суд над эстонцем продолжится 2 декабря, однако пока неясно, будет ли к тому времени завершено следствие.

38-летний Коен де Нийс был застрелен 22 июня 2001 года в городе Алкмар. От полученных ранений он скончался на месте. Преступник скрылся на машине, а позже сжег ее.

По данным издания Noordhollands Dagblad, де Нийс — бывший кикбоксер.

Следствие было возобновлено после появления в газете De Telegraaf информации, что наемный убийца испытывает муки совести и хочет признаться в преступлении.