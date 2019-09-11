Эстонец признался в совершенном в 2001 году в Нидерландах убийстве. Но своих мотивов до сих пор не раскрыл
В конце мая полиция Нидерландов задержала 46-летнего уроженца Эстонии по подозрению в участии в убийстве Коена де Нийса 22 июня 2001 года. Мужчина сам сообщил о своей причастности к преступлению, однако мотивов преступления он не раскрыл до сих пор.
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