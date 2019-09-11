11.09.2019, 10:10

Эстонец признался в совершенном в 2001 году в Нидерландах убийстве. Но своих мотивов до сих пор не раскрыл

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Эстонец признался в совершенном в 2001 году в Нидерландах убийстве. Но своих мотивов до сих пор не раскрыл
Foto: Yvan Travert / akg-images

В конце мая полиция Нидерландов задержала 46-летнего уроженца Эстонии по подозрению в участии в убийстве Коена де Нийса 22 июня 2001 года. Мужчина сам сообщил о своей причастности к преступлению, однако мотивов преступления он не раскрыл до сих пор.

Издание Noordhollands Dagblad пишет, что следствие идет полным ходом. Суд над эстонцем продолжится 2 декабря, однако пока неясно, будет ли к тому времени завершено следствие.

38-летний Коен де Нийс был застрелен 22 июня 2001 года в городе Алкмар. От полученных ранений он скончался на месте. Преступник скрылся на машине, а позже сжег ее.

По данным издания Noordhollands Dagblad, де Нийс — бывший кикбоксер.

Следствие было возобновлено после появления в газете De Telegraaf информации, что наемный убийца испытывает муки совести и хочет признаться в преступлении.

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