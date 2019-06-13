13.06.2019, 20:10

Эстонец попался на контрабанде щенков в Финляндию. Восемь животных пришлось усыпить

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rus.delfi.ee
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Эстонец попался на контрабанде щенков в Финляндию. Восемь животных пришлось усыпить
Helsingin poliisi

Финская таможня задержала в воскресенье в порту Хельсинки эстонца, в багажнике которого в картонной коробке восемь щенков, которых пришлось усыпить.

Мужчину 50-летнего возраста признали подозреваемым в контрабанде. Полиция считает, что мужчина намеревался продать щенков в Финляндии, передает Yle.

По словам правоохранителей, у эстонца не было документов, касающихся происхождения, вакцинации или состояния здоровья животных. Ни чипов, ни паспортов, акцептированных Евросоюзом, у контрабандиста также не было.

Щенков пришлось усыпить, потому что они могли представлять опасность для здоровья людей и других животных.

Подозреваемый несколько лет назад также был замечен в попытке ввезти без документов собак в Финляндию.

Минувшей осенью в Хельсинки была создана полицейская группа, занимающаяся преступлениями, связанными с животными.

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