Эстонец, подозреваемый в совершении в Финляндии аварии с двумя погибшими, был сильно пьян(1)
Эстонец, подозреваемый в совершении 17 октября в Финляндии аварии с двумя погибшими, был сильно пьян.
Эстонец, подозреваемый в совершении 17 октября в Финляндии аварии с двумя погибшими, был сильно пьян.
По данным финской полиции, анализ крови эстонца (1973 г.р.) подтвердил опьянение в 2,11 промилле. Этот показатель в два раза превышает показатель, по которому в Финляндии определяется тяжелая степень опьянения. На допросе мужчин сказал, что ничего не помнит. Из-за травм он все еще нуждается в лечении.
Авария произошла вечером 17 октября на третьей окружной дороге Хельсинки. Впервые ехавший по встречной полосе внедорожник BMW заметили уже в районе Таммисто города Вантаа у торгового центра Jumbo. По сообщению полиции, автомобиль создал несколько опасных ситуаций. Его скорость была 40-100 км/ч. До аварии полиция пыталась остановить водителя, но безуспешно, и он врезался в ехавший навстречу легковой автомобиль.
В результате лобового столкновения погибли 52-летний мужчина и 46-летняя женщина.
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