Эстонец на авто с фальшивыми номерами пытался дать взятку на литовско-латвийской границе

По данным пресс-центра Государственной пограничной службы Литвы, при проверке документов и автомобиля 63-летнего гражданина Эстонии выяснили, что машина снята с учета в Бельгии и прикрепленные бельгийские номера являются фальшивыми.

При заполнении документов в служебном помещении водитель Ford Galaxy положил на стол банкноту в 20 евро. Пограничник предупредил иностранца, что за подобное грозит уголовная ответственность, но эстонец еще раз предложил пограничнику деньги, за что и был задержан.

По делу начат уголовный процесс, также водителя оштрафовали на 120 евро за вождение транспортного средства с поддельными номерами.