Эстонец на авто с фальшивыми номерами пытался дать взятку на литовско-латвийской границе(3)
Сотрудники литовской пограничной службы задержали на КПП Салочай (литовско-латвийская граница) эстонца, который ехал на автомобиле Ford Galaxy с поддельными номерами и при въезде в Латвию пытался передать взятку пограничнику.
Кожа подскажет: Проценко раскрыл ещё один "звоночек" COVID-19
Назван регион, который может стать новым эпицентром пандемии
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Итальянские врачи развенчали самый популярный миф о коронавирусе