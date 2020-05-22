Эстонец на авто с фальшивыми номерами пытался дать взятку на литовско-латвийской границе(1)
Сотрудники литовской пограничной службы задержали на КПП Салочай (литовско-латвийская граница) эстонца, который ехал на автомобиле Ford Galaxy с поддельными номерами и при въезде в Латвию пытался передать взятку пограничнику.
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