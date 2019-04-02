Эстонцы, избившие в Финляндии до смерти своего земляка, приговорены к 10 и 5 годам тюрьмы

Рунталь получил наказание за убийство и тяжкое ограбление, а Сярев — за тяжкое насилие, тяжкое причинение смерти и тяжкое ограбление, передают MTV Uutiset.

Наряду с этим Рунталь будет обязан выплатить супруге и ребенку жертвы по 11 000 евро, из которых по 6 000 — в совместной ответственности с Сярева.

Трагические события начались, когда в пьяной компании мужчин разгорелась ссора, превратившаяся в акт насилия. Ход инцидента был чрезвычайно ясен, поскольку все происходило в поле зрения камер наблюдения. (Смотрите видео здесь).

Кулачный бой перешел в борьбу и в итоге продолжился на железнодорожных рельсах. В конце концов жертву избили до бессознательного состояния и забрали все ценные предметы.

Женщина дважды ударила жертву ногой по голове и также била кулаками. По оценке суда, все же нельзя ожидать, что насилие с ее стороны могло привести к смерти мужчины. Однако суд счел, что действия женщины стали причиной опасного для жизни состояния и были крайне жестокими и садистскими.

Насилие со стороны мужчины было более жестоким, и его осудили за убийство, причиненное двадцатью ударами кулаками.

Обчистив карманы жертвы, Сярев и Рунталь положили его бессознательное тело на ж/д перрон и скрылись. Мужчина скончался на месте, несмотря на попытки медиков скорой помощи его оживить.

В результате побоев у жертвы возникли внутренние кровоизлияния в мозг и перелом основания черепа.