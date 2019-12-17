17.12.2019, 09:35

Эстонца обвинили в сексуальном преступлении на борту парома: доказательств нет, жертва исчезла

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Лаури Лауген
EST 6
Эстонца обвинили в сексуальном преступлении на борту парома: доказательств нет, жертва исчезла
Viking Line

Шведская полиция безуспешно пытается найти жертву предполагаемого сексуального преступления, совершенного на борту пассажирского парома Viking Mariella, курсирующего на линии Хельсинки - Стокгольм. Инцидент окружают странные обстоятельства, в преступлении обвиняют эстонца, сообщает газета Iltalehti.

Преступление, как сообщается, было совершено в каюте телохода Viking Mariella в ночь на субботу, когда паром находился между Хельсинки и Мариенхамном, и, по информации шведской полиции, всё произошло при странных обстоятельствах.

"Мы вообще достоверно не знаем, что случилось в каюте. Это знают только эти двое (мужчина и женщина", - сказала на выходных в Стокгольме дежурный прокурор Матиас Эрхардт изданию Iltalehti.

Друг предполагаемой жертвы сообщил о сексуальном преступлении прежде всего персоналу лайнера.

Сотрудники службы безопасности парома задержали подозреваемого и поместили его в камеру. Известили полицию Стокгольма, которая по прибытии теплохода в порт арестовала подозреваемого.

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Предполагаемая жертва сошла вместе с другом с борта судна в Мариенхамне и отправилась в больницу на обследование. По словам прокурора Эрхардта, из больницы позвонили в местную полицию, откуда, однако, никто для допроса женщины не пришел.

Как сказали в больнице, причиной тому было нежелание женщины содействовать медицинскому осмотру. Друг же предполагаемой жертвы хотел подать заявление о совершении преступления.

Из записи камер наблюдения на пароме видно, что женщина идет вместе с подозреваемым в каюту последнего, находится там примерно 20 минут, затем оба идут в каюту женщины и ее друга. "Между ними не было никакого конфликта", - отметил Эрхардт.

Шведские власти получили информацию, согласно которой после ухода из больницы женщина продолжила свою поездку, направившись в шведский Капеллскяри. Прокурор направил сотрудников полиции встречать судно, чтобы допросить женщину. "Но они ее не нашли. Ее не было и в списке пассажиров", - удивляется Эрхардт.

Подозреваемый в сексуальном преступлении эстонец категорически отрицает свою вину. После допроса его отпустили на свободу.

У полиции вообще нет уверенности, что в каюте парома произошло какое-либо преступление. Полиция пытается сейчас найти женщину, чтобы услышать ее версию случившегося.

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