Эстонца обвинили в сексуальном преступлении на борту парома: доказательств нет, жертва исчезла

Преступление, как сообщается, было совершено в каюте телохода Viking Mariella в ночь на субботу, когда паром находился между Хельсинки и Мариенхамном, и, по информации шведской полиции, всё произошло при странных обстоятельствах.

"Мы вообще достоверно не знаем, что случилось в каюте. Это знают только эти двое (мужчина и женщина", - сказала на выходных в Стокгольме дежурный прокурор Матиас Эрхардт изданию Iltalehti.

Друг предполагаемой жертвы сообщил о сексуальном преступлении прежде всего персоналу лайнера.

Сотрудники службы безопасности парома задержали подозреваемого и поместили его в камеру. Известили полицию Стокгольма, которая по прибытии теплохода в порт арестовала подозреваемого.

Предполагаемая жертва сошла вместе с другом с борта судна в Мариенхамне и отправилась в больницу на обследование. По словам прокурора Эрхардта, из больницы позвонили в местную полицию, откуда, однако, никто для допроса женщины не пришел.

Как сказали в больнице, причиной тому было нежелание женщины содействовать медицинскому осмотру. Друг же предполагаемой жертвы хотел подать заявление о совершении преступления.

Из записи камер наблюдения на пароме видно, что женщина идет вместе с подозреваемым в каюту последнего, находится там примерно 20 минут, затем оба идут в каюту женщины и ее друга. "Между ними не было никакого конфликта", - отметил Эрхардт.