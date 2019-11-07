07.11.2019, 19:19

Если пропал человек, прежде всего звоните в полицию! В Эстонии нет временных правил по началу поисков


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Uues politsei vormirõivad
Uues politsei vormirõivadFoto: Madis Veltman

Если неожиданно пропал (не выходит на связь) близкий вам человек, то в первую очередь нужно сообщить об этом в полицию, советует лейтенант Маарья Пунак.

Ежегодно полиция получает тысячи сообщений о людях, которые ушли из дома, пропали или заблудились на местности. В 98% случаев поиски разрешаются быстро и человека находят живым. В 2% требуются масштабные поиски, примерно в половине из этих случаев пропавших находят живыми. За весь прошлый год было 4790 сообщений о пропавших или заблудившихся людях, годом ранее — почти 4000, за 9 месяцев этого года таких сообщений было около 3200, то есть примерно столько же, сколько за тот же период 2017 года.

На основании данных за 2018 год можно сказать, что из всех пропавших и заблудившихся в прошлого году людей:

Убежавшие из дома несовершеннолетние — 65%;
Люди с мыслями о суициде — 15%;
Пожилые люди, потерявшиеся из-за проблем со здоровьем — 5%;
Люди, потерявшие ориентир из-за алкогольного опьянения — 5%;
Потерявшиеся на природе грибники и отдыхающие — 2%;
Пропавшие вследствие преступления — менее 1%;
Другая причина — 7% (в том числе люди, которые не попали в беду, но они не хотят быть найденными и уходят из-за личных и семейных проблем, не сообщив об этом близким).

Если пропал ваш близкий, то первое сообщение должно быть в полицию, особенно, если речь идет о несовершеннолетнем или пожилом человеке. Общаясь с полицией, вся информация должна быть максимально честная. Когда полиция получает сообщение о пропавшем человеке, анализируется вся имеющаяся информация и на после анализа информации начинаем поиски. Помните, что в Эстонии нет никаких временных требований по началу поисков.

Тревожным знаком является то, когда пропадает человек, который обычно так не поступает. Например, если вашего пожилого супруга нет дома к "Актуальной камере", которую вы всегда смотрите вместе, он не отвечает на звонки или телефон оставлен дома, вы обеспокоены, позвоните в полицию. Если выяснится, что с человеком все в порядке, то также сообщите об этом в полицию по номер 112 и поиски будут прекращены. Чем раньше поступит информация в полицию, тем лучше.

Если вы хотите дать объявление в социальные сети, то обязательно надо проконсультироваться с полицейскими о том, в каком виде и в каком объеме будет разумно выдавать личную информацию, фото и пр. При необходимости и с разрешения близких полиция обращается с просьбой о помощи в поисках человека к общественности через СМИ и свои каналы в социальных сетях. Сообщениями полиции можно делиться, так как это проверенная и согласованная с близкими информация. Когда человек найден, мы сообщаем об этом в своим каналах и в СМИ, просим удалить эти cообщения из СМИ сообщения и фото, чтобы помочь человеку и/или его близким восстановить нормальный ритм жизни или, в случае, если человека нашли неживым, постараться обеспечить близким необходимый покой и приватность.

Если пропал человек, комментарии в социальных сетях, в том числе и под статьями в Facebook, выражение своих домыслов, догадок, распространение слухов, навешивание ярлыков причиняют семьям и близким дополнительную боль. Информацию, которая может быть полезна в поисках, надо передавать в полицию.

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