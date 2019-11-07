Если пропал человек, прежде всего звоните в полицию! В Эстонии нет временных правил по началу поисков

Ежегодно полиция получает тысячи сообщений о людях, которые ушли из дома, пропали или заблудились на местности. В 98% случаев поиски разрешаются быстро и человека находят живым. В 2% требуются масштабные поиски, примерно в половине из этих случаев пропавших находят живыми. За весь прошлый год было 4790 сообщений о пропавших или заблудившихся людях, годом ранее — почти 4000, за 9 месяцев этого года таких сообщений было около 3200, то есть примерно столько же, сколько за тот же период 2017 года.

На основании данных за 2018 год можно сказать, что из всех пропавших и заблудившихся в прошлого году людей:

Убежавшие из дома несовершеннолетние — 65%;

Люди с мыслями о суициде — 15%;

Пожилые люди, потерявшиеся из-за проблем со здоровьем — 5%;

Люди, потерявшие ориентир из-за алкогольного опьянения — 5%;

Потерявшиеся на природе грибники и отдыхающие — 2%;

Пропавшие вследствие преступления — менее 1%;

Другая причина — 7% (в том числе люди, которые не попали в беду, но они не хотят быть найденными и уходят из-за личных и семейных проблем, не сообщив об этом близким).

Если пропал ваш близкий, то первое сообщение должно быть в полицию, особенно, если речь идет о несовершеннолетнем или пожилом человеке. Общаясь с полицией, вся информация должна быть максимально честная. Когда полиция получает сообщение о пропавшем человеке, анализируется вся имеющаяся информация и на после анализа информации начинаем поиски. Помните, что в Эстонии нет никаких временных требований по началу поисков.