Если пропал человек, прежде всего звоните в полицию! В Эстонии нет временных правил по началу поисков

Тревожным знаком является то, когда пропадает человек, который обычно так не поступает. Например, если вашего пожилого супруга нет дома к "Актуальной камере", которую вы всегда смотрите вместе, он не отвечает на звонки или телефон оставлен дома, вы обеспокоены, позвоните в полицию. Если выяснится, что с человеком все в порядке, то также сообщите об этом в полицию по номер 112 и поиски будут прекращены. Чем раньше поступит информация в полицию, тем лучше.
Если вы хотите дать объявление в социальные сети, то обязательно надо проконсультироваться с полицейскими о том, в каком виде и в каком объеме будет разумно выдавать личную информацию, фото и пр. При необходимости и с разрешения близких полиция обращается с просьбой о помощи в поисках человека к общественности через СМИ и свои каналы в социальных сетях. Сообщениями полиции можно делиться, так как это проверенная и согласованная с близкими информация. Когда человек найден, мы сообщаем об этом в своим каналах и в СМИ, просим удалить эти cообщения из СМИ сообщения и фото, чтобы помочь человеку и/или его близким восстановить нормальный ритм жизни или, в случае, если человека нашли неживым, постараться обеспечить близким необходимый покой и приватность.
Если пропал человек, комментарии в социальных сетях, в том числе и под статьями в Facebook, выражение своих домыслов, догадок, распространение слухов, навешивание ярлыков причиняют семьям и близким дополнительную боль. Информацию, которая может быть полезна в поисках, надо передавать в полицию.
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