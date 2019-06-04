Еще одного гражданина Украины выслали из Эстонии: попался в нетрезвом виде за рулем

2 июня Департамент полиции и погранохраны лишил долгосрочной визы и разрешения на работу гражданина Украины. Сегодня полиция сообщила, что вчера еще одному гражданину Украины было сделано предписание покинуть Эстонию. Оба совершили административные правонарушения и были в нетрезвом состоянии.
3 июня чиновник службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры сделал предписание гражданину Украины покинуть Эстонию. Днем ранее его задержала полиция, он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчину лишили долгосрочной визы, также ему вынесли запрет на въезд в Эстонию сроком на три года.
2 июня в увеселительном заведении на улице Викерлазе в Ласнамяэ произошел конфликт между посетителями, в котором участвовал гражданин Украины.
Гражданин Украины отказался предоставить полиции документ, удостоверяющий личность, также отказался предоставить свои личные данные. Кроме того, мужчина не подчинялся распоряжениям полиции.
Правонарушителя лишили долгосрочной визы и разрешения на работу, а также обязали покинуть Эстонию в течении семи дней. Кроме того, ему вынесли запрет на въезд в страну сроком на год.