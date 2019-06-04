Еще одного гражданина Украины выслали из Эстонии: попался в нетрезвом виде за рулем

3 июня чиновник службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры сделал предписание гражданину Украины покинуть Эстонию. Днем ранее его задержала полиция, он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину лишили долгосрочной визы, также ему вынесли запрет на въезд в Эстонию сроком на три года.

2 июня в увеселительном заведении на улице Викерлазе в Ласнамяэ произошел конфликт между посетителями, в котором участвовал гражданин Украины.

Гражданин Украины отказался предоставить полиции документ, удостоверяющий личность, также отказался предоставить свои личные данные. Кроме того, мужчина не подчинялся распоряжениям полиции.

Правонарушителя лишили долгосрочной визы и разрешения на работу, а также обязали покинуть Эстонию в течении семи дней. Кроме того, ему вынесли запрет на въезд в страну сроком на год.