Еще одна поножовщина в Таллинне: одного пострадавшего доставили в больницу

Вчера в 21:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне бизнес-центре на Нарвском шоссе между двумя мужчинами вспыхнул конфликт: один пырнул другого ножом.

Полиция задержала нападающевшего и доставила в полицейский участок.

Пострадавшего медики доставили в больницу. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что вчера вечером в Пыхья-Таллинне 35-летнему мужчине было нанесено ножевое ранение. Пострадавшего доставили в больницу, к сожалению, от полученных травм он скончался.

Руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес рассказал, что сообщение о возможном преступлении в Таллинне в квартире дома на улице Уус-Малева в Центр тревоги поступило в 21:25.

Прибывший на место наряд полиции обнаружил в многоквартирном доме 35-летнего мужчину в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями. Пострадавшего скорая доставила в больницу. В качестве подозреваемого на месте задержан 55-летний мужчина.

”Травмы мужчины были настолько серьезными, что он скончался в больнице", — сказал Варес.

Точные обстоятельства происшествия выясняются, возбужденно уголовное дело. Известно, что мужчины были знакомы друг с другом, но каков был ход развития событий в тот вечер, выяснится в ходе следствия.

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