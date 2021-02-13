Еще одна поножовщина в Таллинне: одного пострадавшего доставили в больницу(14)
Вчера в Пыхья-Таллинне произошла поножовщина, в результате которой погиб 35-летний мужчина. Оказалось, что прошлой ночью был ранен еще один мужчина.
Вчера в Пыхья-Таллинне произошла поножовщина, в результате которой погиб 35-летний мужчина. Оказалось, что прошлой ночью был ранен еще один мужчина.
Вчера в 21:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне бизнес-центре на Нарвском шоссе между двумя мужчинами вспыхнул конфликт: один пырнул другого ножом.
Полиция задержала нападающевшего и доставила в полицейский участок.
Пострадавшего медики доставили в больницу. Причины происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что вчера вечером в Пыхья-Таллинне 35-летнему мужчине было нанесено ножевое ранение. Пострадавшего доставили в больницу, к сожалению, от полученных травм он скончался.
Руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес рассказал, что сообщение о возможном преступлении в Таллинне в квартире дома на улице Уус-Малева в Центр тревоги поступило в 21:25.
Прибывший на место наряд полиции обнаружил в многоквартирном доме 35-летнего мужчину в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями. Пострадавшего скорая доставила в больницу. В качестве подозреваемого на месте задержан 55-летний мужчина.
”Травмы мужчины были настолько серьезными, что он скончался в больнице", — сказал Варес.
Точные обстоятельства происшествия выясняются, возбужденно уголовное дело. Известно, что мужчины были знакомы друг с другом, но каков был ход развития событий в тот вечер, выяснится в ходе следствия.
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