ERGO: штормы последних недель причинили ущерб на сумму более 60 000 евро

”Большая часть страховых случаев связана с частными и многоквартирными домами, получившими повреждения в результате дождей и гроз”, — сказал руководитель отдела по имущественным ущербам ERGO Эрко Макиенко. Больше всего ущербов от стихии зарегистрировано в Харьюмаа и Пярнумаа, за которыми по числу происшествий следуют Тартумаа и Йыгевамаа.

”Основными причинами ущербов становятся вполне классические ситуации — в здание попадает дождевая вода или гроза повреждает бытовую технику и электронику”, — сказал Макиенко. Он отметил, что нередки и случаи, когда кровлю повреждает сильный ветер или упавшее дерево. ”Самым экстремальным происшествием за последние недели был ураган, полностью сорвавший крышу с небольшого многоквартирного дома”, — привел пример Макиенко.

Его совет — быть готовым к летним штормам и делать все от себя зависящее, чтобы предотвратить ущерб. ”Уходя из дома, обязательно следует проверить, что все окна и балконные двери закрыты, поскольку погода может измениться буквально за несколько часов”, — добавил руководитель отдела по имущественным ущербам ERGO.

Миф, что новым домам молния не страшна, также не соответствует действительности. ”Нет разницы — старый дом или новый. Напряжение при ударе молнии может достигать одного гигавольта, т.е. тысячи миллионов вольт. В домашней же розетке напряжение составляет около 220 вольт. Напряжение разряда молнии настолько велико, что при ее неудачном попадании дом способны защитить только корректно установленные устройства защиты от молнии или перенапряжения. К сожалению, таких систем мы видим крайне мало, да и при их наличии нельзя быть на 100% уверенным в том, что ущерба удастся избежать”, — сказал Макиенко.

Поэтому Макиенко призывает выключать электронные устройства из розетки, надолго покидая дом, или во время сильной грозы: ”Связанные с жильем страховые случаи самые дорогие, и часто с весьма печальными последствиями. Стоит помнить, что лучшая защита от грозы — отключение устройств от электрической и коммуникационной сетей”.

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