Елочному вору-педофилу отказали в досрочном освобождении. Он изнасиловал шесть детей

Ээлма находится за решеткой с 2015 года по решению Пярнуского уездного суда. Его жертвами в 2012–2015 годах стали шесть 2–11-летних девочек. Мужчина совершал сексуальные преступления над детьми даже прямо у них дома, когда приходил в гости к их родителям.

Кроме прочего Ээлмаа снял на видео изнасилования шестилетней девочки, а также сделал порнографические фото двухлетнего ребенка.

По словам Ээлмаа, он осознал всю тяжесть своих преступлений, но сотрудники тюрьмы сомневаются в его искренности. Согласно данным Тартуской тюрьмы, мужчина обосновал свои действия тем, что дети общались с ним в вызывающей манере.

Еще до того, как его осудили за педофилию, Ээлмаа наказывался десяток раз за другие преступления. Например, он украл из леса 37 елок.

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