Elektrilevi просит помощи в поимке воров металла. Пострадать может ваша домашняя техника!

В этом году было зафиксировано 28 случаев кражи с подстанций в Таллинне, в основном в районах Кристийне и Хааберсти. Случаи расследует полиция.

Elektrilevi просит всех, кто заметит подозрительную активность у какой-либо подстанции, незамедлительно сообщить об этом, так как деятельность воров угрожает безопасности местных жителей.

Металл воруют с работающих подстанций, что крайне опасно для жизни вора. При этом доход от украденного металла небольшой, а вот ущербы электросетям и другим потребителям — серьезные.

"Заземляющие стержни и проводку воруют таким образом, что подстанция продолжает работать и система прямо не распознает, что в подстанции неисправность. Факт кражи обнаруживается лишь во время последующего контроля. Одновременно это означает отсутсвие правильного заземления, и существует реальный риск перенапряжения для устройств потребителей, питаемых от этой подстанции, что может испортить домашнюю технику", — отмечает Elektrilevi.

В течение последних недель Elektrilevi проверила около 100 подстанций в районе, где совершаются кражи, и в сотрудничестве с полицией принимает всевозможные меры для поимки воров.

Также Elektrilevi просит помощи в поимке воров и у всех внимательных граждан. Если вы заметите у подстанций людей в одежде без логотипов Elektrilevi или без шлемов, в машине без логотипов, то нужно срочно сообщить об этом по номеру 1343 или 112.