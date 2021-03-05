Экстремальная февральская погода установила рекорд по ущербам от ДТП

”Сложные погодные условия больше всего повлияли на количество дорожно-транспортных происшествий, число которых в феврале увеличилось на 73% по сравнению с прошлым годом. К счастью, это не привело к увеличению числа пострадавших”, — сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс. Количество случаев в рамках страхования каско в феврале увеличилось на 7%. Тон задавали происшествия с участием одного автомобиля — съезды с дороги или столкновения с дорожными сооружениями.

Зимние условия также влияют на количество бытовых ущербов. ”Например, поступали сообщения о замерзании систем отопления и о протекании через крышу талой воды. В результате число вызванных водой ущербов увеличилось почти на треть”, — отметила Лепвальтс.

Несчастных случаев тоже было очень много. ”Уведомлений о падениях на льду мы получили почти вдвое больше, чем обычно. К сожалению, довольно много падений закончились переломами”, — добавил он.

Особенно ”отличилось” 23 февраля, когда по всей Эстонии шел ледяной дождь, а дороги и тротуары были чрезвычайно скользкими. В этот день количество несчастных случаев и ущербов росло стремительно. ”Нам сообщили о 86 дорожно-транспортных происшествиях, что почти втрое больше, чем в среднем за сутки. Случаев в рамках страхования каско также было зафиксировано свыше, чем вдвое больше обычного. Поступило и немало уведомлений о несчастных случаях”, — рассказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO.

По словам Лепвальтс, стоит отметить, что накануне Годовщины Республики две трети ДТП составили происшествия с участием одного транспортного средства — съезды с дороги, столкновения с заборами, грузовыми платформами и дорожными ограждениями. В нескольких случаях на скользкой дороге машины врезались в собственные гаражи или парковочные дома. Последнее также иллюстрируется описанием клиента ERGO аварии на парковке одно таллиннского торгового центра:

”Пандус подземной автостоянки был настолько обледенелым, что я не смог удержать машину, и на повороте врезался в стену. Затем я въехал в остановивший спереди автомобиль, который точно так же врезался в стену до меня. Мы обменялись с другим водителем контактами, но сзади на его машине никаких видимых повреждений не было”.