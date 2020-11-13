Эксперты сообщили о новом виде мошенничества. Как от него защититься?

Какой вид мошенничество сейчас распространен?

Все больше сообщают о случаях, когда личное устройство, которое используется дома для выполнения рабочих обязанностей, заражается неизвестным вредоносным программным обеспечением.

”Как работник, так и работодатель часто узнают об этом только тогда, когда человек возвращается в офис, подключается к рабочей сети и вредоносная программа переходит на другие компьютеры”, — заявил ведущий аналитик RIA Лаури Танклер модератору прямого эфира, руководителю Центра информации по денежным делам Swedbank Мари-Лийс Яагер.

”В начале года неожиданно появились и варианты мошенничества, связанные с коронавирусом”, — добавила веб-констебль Маарья Пунак. К примеру, мошенники рассылали людям электронные письма как будто от имени Департамента здоровья, предлагая получателям вакцинироваться от коронавируса. ”Мошенники всегда находят возможность надавить на людские страхи”, — признала Пунак.

Многие новые варианты мошенничества опираются и на то, что люди сейчас не могут путешествовать. ”Из-за ограничений, связанных с путешествиями, мы не можем, например, знать, существует ли вообще еще та компания, с которой мы начинали сотрудничество”, — привел пример Танклер. Такая же история с мошенничеством, основанным на романтических отношениях — влюбленные люди готовы посылать большие суммы мошенниками, с которыми они никогда не встречались, в надежде, что на эти деньги любимый человек приедет к ним в гости.

Элементарная кибергигиена очень важна

На вопрос, может ли эстонская полиция вообще поймать киберпреступников, действующих за границей, Пунак ответила: ”Со своими, эстонскими, мы справляемся. С иностранными уже сложнее. Однако это не значит, что мы никогда не добирались ни до кого за границей”.

К примеру, в прошлом году отел киберпреступлений Центральной криминальной полиции Эстонии задержал румынских преступников, которые в течение последних полутора лет через разные веб-сайты пытались получить доступ к банковским счетам людей и паролям Smart-ID.

”Поэтому никогда не стоит думать, что нет смысла заявлять о мошенничестве в полицию”, — сказал Танклер. В долгосрочной перспективе полиции может помочь любая дополнительная информация. ”И все же стоит помнить, что мы можем устранить один случай мошенничества, но ему на смену всегда приходят несколько новых. Поэтому еще важнее, чем установление личностей мошенников и пресечение их деятельности, научить людей элементарной кибергигиене”, — признала Пунак.