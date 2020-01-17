Экспертиза: у водителя-убийцы из Сааремаа в крови было 1,82 промилле

В больнице Курессааре примерно через час после ДТП анализ показал наличие 3,51 промилле алкоголя в крови, сообщает полиция.

Результатом экспертизы, сделанной в Центре судебной экспертизы и криминалистики, было 1,82 промилле, так как экспертиза основана на анализе, взятом спустя три часа после преступления.

По словам Ляэнеского префекта Кайдо Кыпласа, оба ответа анализов являются важной информацией в уголовном делопроизводстве.

„Мы продолжаем расследовать обстоятельства тяжкого преступления, которое привело к смерти трех человек. На данный момент врачи дали надежду, что состояние здоровья водителя улучшится настолько, что мы сможем допросить кроме свидетелей и его самого. Кроме опьянения важно выяснить все остальные обстоятельства преступления, чем мы сейчас и занимаемся", – сказал Кыплас.