Экспертиза подтвердила: экс-глава Таллиннского порта тяжело болен и может избежать суда

Адвокат Кийля сообщил, что из-за болезни, которую подтвердила экспертиза, обвиняемый не может принимать участие в заседаниях суда. О болезни Кийля стало известно в июне, вследствие чего последнее заседание перед летним перерывом пришлось отменить.

Суд примет решение в среду, 28 октября.

В рамках крупнейшего в истории Эстонии коррупционного дела под суд отданы экс-директора Таллиннского порта Айн Кальюранд и Аллан Кийль за взятку в крупном размере и отмывание денег. Последнего обвиняют в требовании рекордной — в 3,5 миллионов евро — взятки за заказ у турецкой стороны двух паромов.

Подробнее о уголовном деле Таллиннского порта можете прочитать здесь.