Экс-министру Куузику предъявлено подозрение в ненадлежащем физическом обращении(6)
Прокуратура подтвердила, что экс-министру Куузику предъявлено подозрение в ненадлежащем физическом обращении.
Прокуратура подтвердила, что экс-министру Куузику предъявлено подозрение в ненадлежащем физическом обращении.
Недавно министр внутренних дел Март Хельме утверждал, что обвинение Марти Куузика в домашнем насилии провалилось. Однако прокуратура этого не подтверждает.
”Никаких улик нет, никаких свидетелей нет”, — утверждал Хельме.
Пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова в то же время сообщила, что дело бывшего министра находилось на стадии досудебного расследования.
Напомним, что находившийся менее суток на посту министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик вынужден был уйти в отставку после того, как появилась информация от нескольких жителей Раквере о том, что он якобы избивал свою бывшую супругу.
Обвинение Куузик не признает.
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