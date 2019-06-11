Экс-министру Куузику предъявлено подозрение в ненадлежащем физическом обращении

Недавно министр внутренних дел Март Хельме утверждал, что обвинение Марти Куузика в домашнем насилии провалилось. Однако прокуратура этого не подтверждает.

”Никаких улик нет, никаких свидетелей нет”, — утверждал Хельме.

Пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова в то же время сообщила, что дело бывшего министра находилось на стадии досудебного расследования.

Напомним, что находившийся менее суток на посту министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик вынужден был уйти в отставку после того, как появилась информация от нескольких жителей Раквере о том, что он якобы избивал свою бывшую супругу.

Обвинение Куузик не признает.