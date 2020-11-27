Экс-глава театра "Эстония" Айвар Мяэ обжаловал штраф за сексуальные домогательства

Мяэ обжаловал штраф в Харьюском уездном суде, который займется его жалобой в начале января. Для обсуждения назначены заседания на пять дней.

21 октября полиция в рамках дела о проступке приняла решение, что Айвар Мяэ виновен в сексуальных домогательствах, и назначила ему штраф. Размер штрафа до сих пор неизвестен. Адвокат Мяэ, правда, обмолвился, что сумма небольшая.

Также до сих пор неизвестны точные детали проступка: где и когда он произошел, сколько было пострадавших и что именно совершил Мяэ во время домогательства.

Еще до назначения штрафа Мяэ сам ушел с поста руководителя театра "Эстония".

Айвар Мяэ (60) руководил театром с 2009 года. В августе этого года он покинул пост по собственному желанию в связи с разгоревшимся вокруг него скандалом, когда бывшие и нынешние работники театра "Эстония" рассказали изданию Eesti Ekspress, как Мяэ на протяжении многих лет унижал своих коллег-женщин, отпускал комментарии сексуального характера и пытался их трогать.

29 июня после обращения двух женщин полиция инициировала в отношении Мяэ делопроизводство по статье о сексуальном домогательстве, чтобы выяснить точное развитие событий и выявить возможное домогательство на рабочем месте.

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