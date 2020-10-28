28.10.2020, 13:09

Экс-глава Таллиннского порта из-за болезни освобожден судом от дальнейшего разбирательства

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Urve Palo ja Tallinna Sadama pressikonverents
Urve Palo ja Tallinna Sadama pressikonverentsFoto: Tiit Blaat

Харьюский уездный суд освободил от дальнейшего судебного разбирательства бывшего члена правления Таллиннского порта Аллана Кийля, которого обвиняют в коррупции, пишет rus.err.ee.

Такое решение суд первой инстанции вынес в среду, приняв во внимание результаты медицинской экспертизы, свидетельствующей о том, что Кийль тяжело болен.

В рамках крупнейшего в истории Эстонии коррупционного дела под суд отданы экс-директора Таллиннского порта Айн Кальюранд и Аллан Кийль за взятку в крупном размере и отмывание денег. Последнего обвиняют в требовании рекордной — в 3,5 миллионов евро — взятки за заказ у турецкой стороны двух паромов.

Подробнее о уголовном деле Таллиннского порта можете прочитать здесь.

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