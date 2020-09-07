Экономический анализ Swedbank: в сфере здравоохранения больше всего подорожала стоматология

Удешевление энергии привело в августе к снижению цен также во многих других европейских странах и в зоне евро в целом. В зоне евро в августе цены упали на 0,2% в годовом сравнении. Инфляция сейчас значительно ниже желательной. Это означает, что денежно-кредитная политика зоны евро будет оставаться исключительно экспансионистской, а процентные ставки в ближайшие годы будут низкими.

Стоимость аренды за год снизилась на 14 процентов в связи с резким увеличением предложения арендных квартир. Помимо аренды подешевели коммунальные услуги. В июле предложений аренды квартир в Таллинне было почти в два раза больше, чем годом ранее. При этом цены купли-продажи квартир остались стабильными, несмотря на существенное снижение количества сделок. Это частично связано с новыми квартирами, цена на которые выше средней. Количество сделок купли-продажи квартир в Таллинне за последние месяцы было на одну пятую меньше, чем год назад, а средняя цена квадратного метра в августе была, например, на 9% выше, чем год назад.

Несмотря на рост безработицы и замедление роста заработной платы, люди по-прежнему хорошо оценивают своё финансовое положение. Около половины семей в состоянии делать накопления.

Из более крупных товарных групп в потребительской корзине подорожали только продукты питания, особенно фрукты и мясные продукты. Продовольствие и здоровье — это две области, где коронакризис не снизил цены. В сфере здравоохранения больше всего подорожала стоматология.

По итогам года цены, видимо, сохранятся на прошлогоднем уровне. В следующем году средняя потребительская корзина может увеличиться на 1 процент. Хотя люди обычно воспринимают рост цен как значительно более высокий, чем в действительности, сейчас восприятие повышения цен довольно близко к реальности. Согласно опросу, проведённому Эстонским институтом конъюнктуры в августе, цены, по мнению потребителей, вырастут в течение следующего года на 1 процент.