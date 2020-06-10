Двухлетний ребенок запер мать на балконе пятого этажа

”Спасатели с помощью машины с лестницей через окно залезли в квартиру и помогли женщине”, — сообщил Ляэнеский центр спасения.

”Мама вела себя отважно. Ребенок тоже”, — отметил руководитель команды Сааремааского спасательного округа Яанек Кудрявцев.

”Никто не запаниковал, и, к счастью, на помощь поспешил сосед, который и вызвал подкрепление. С окна пришлось снять несколько планок, но само окно осталось целым, и проблема была решена”, — сказал он.