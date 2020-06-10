10.06.2020, 08:35

Двухлетний ребенок запер мать на балконе пятого этажа


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Двухлетний ребенок запер мать на балконе пятого этажа
Foto on illustratiivneFoto: Jassu Hertsmann

В понедельник во второй половине дня спасатели получили вызов в многоквартирный дом на улице Смуули, 7 в Курессааре, где женщина оказалась заперта на балконе пятого этажа.

Спасатели с помощью машины с лестницей через окно залезли в квартиру и помогли женщине”, — сообщил Ляэнеский центр спасения.

”Мама вела себя отважно. Ребенок тоже”, — отметил руководитель команды Сааремааского спасательного округа Яанек Кудрявцев.

”Никто не запаниковал, и, к счастью, на помощь поспешил сосед, который и вызвал подкрепление. С окна пришлось снять несколько планок, но само окно осталось целым, и проблема была решена”, — сказал он.

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