10.06.2020, 08:35
Двухлетний ребенок запер мать на балконе пятого этажа
В понедельник во второй половине дня спасатели получили вызов в многоквартирный дом на улице Смуули, 7 в Курессааре, где женщина оказалась заперта на балконе пятого этажа.
В понедельник во второй половине дня спасатели получили вызов в многоквартирный дом на улице Смуули, 7 в Курессааре, где женщина оказалась заперта на балконе пятого этажа.
”Спасатели с помощью машины с лестницей через окно залезли в квартиру и помогли женщине”, — сообщил Ляэнеский центр спасения.
”Мама вела себя отважно. Ребенок тоже”, — отметил руководитель команды Сааремааского спасательного округа Яанек Кудрявцев.
”Никто не запаниковал, и, к счастью, на помощь поспешил сосед, который и вызвал подкрепление. С окна пришлось снять несколько планок, но само окно осталось целым, и проблема была решена”, — сказал он.
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