"Двухколесные аварии": водители мопеда, велосипеда, мотоцикла упали и получили травмы

Примерно в 7:30 в Пярнумаа, в деревне Кабристе 17-летний молодой человек потерял управление над мопедом Fosti FT50Q-17C и упал. Другого 17-летнего молодого человека, который был на этом же мопеде, доставили в больницу.

Примерно в 14:13 в Тарту, на перекрестке улиц Пикк и Паю 45-летний мужчина упал с велосипеда. В этот момент рядом были люди, сам мужчины находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего доставили в больницу и оказали первую помощь. В момент падения мужчина задел 8-летнего мальчика, который но к приезду полиции ушел с места происшествия.

В 14:32 в Таллинне, рядом с домом по адресу Козе, 81, 33-летний мужчина потерял управление над мотоциклом BMW S1000RR и упал. Мотоциклиста доставили в больницу.