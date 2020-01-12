Двух жителей Нарвы будут судить за попытку убийства полицейского

Согласно данным Вируской окружной прокуратуры, Дмитрий Додонов (1985 г.р.), находясь в арестном доме вместе с Григорием Кашинцевым (1996 г.р.), с целью побега организовал убийство сотрудника данного учреждения, пишет rus.err.ee.

Как следует из материалов дела, именно Додонов разработал весь план действий и распределил с Кашинцевым роли.

Осуществить побег мужчины решили 12 мая. Возвращаясь с прогулки в камеру, Додонов брызнул в глаза находившемуся при исполнении служебных обязанностей полицейскому мыльный раствор. Воспользовавшись как элементом неожиданности, так и тем, что у стража правопорядка появилось сильное жжение в глазах, Додонов набросился на него и стал душить. В это же время Кашинцев напал на специалиста арестного дома, чтобы тот не сумел помочь своему коллеге.

Дмитрий Додонов в ходе потасовки неоднократно бил сотрудника полиции обеими руками и ногами, а также нанес ему множество ударов металлической пишущей авторучкой, что привело к появлению на его теле ран. Избежать самого худшего — то есть смерти — удалось только благодаря тому, что в какой-то момент страж порядка сумел нажать кнопку тревоги, после чего подоспевшая подмога обезвредила арестантов.

Судебное следствие по этому делу начнется в Вируском уездном суде 14 января.