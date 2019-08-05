Двух граждан Украины выслали из Эстонии за совершение ДТП в нетрезвом виде

2 августа полиции сообщили, что на окружной дороге в Маарду автомобиль врезался в столб и скрылся с места происшествия. Полицейские остановили машину на улице Раянийду. 27-летний молодой человек с признаками опьянения вел себя агрессивно и отказался выполнять распоряжения стражей порядка. За что был задержан. Нарушитель оказался гражданином Украины, подозрения о том, что он нетрезв, подтвердились. Долгосрочная виза нарушителя был аннулирована, полиция составила документы о высылке с запретом на въезд в Эстонию течение трех лет. Мужчина покинул Эстонию.

В этот же день, 2 августа, в центре Таллинна на улице Суур-Карья автомобиль наехал на дорожное ограждение и скрылся с места ДТП. Машина была задержана на улице Тонди. Нетрезвым и агрессивно ведущим себя молодым человеком оказался 24-летний гражданин Украины. К нарушителю были применены те же меры, что и в первом случае.