Двух бывших чиновников бюро погранохраны подозревают в присвоении полицейской формы и оснащения

Согласно предъявленному подозрению, один из подозреваемых совершал преступления в течение шести месяцев, другой действовал более длительное время. Собранные на сегодняшний день данные указывают на то, что присвоенную служебную форму и элементы полицейского оснащения продавали через интернет-порталы. Подозреваемые действовали по отдельности. Во время проведения обысков подозреваемые выдали добровольно большую часть присвоенных вещей. Количество проданных или выставленных на продажу элементов, которые фигурируют в деле как доказательства, достигает 140.

Служебный стаж чиновников составляет более 15 лет. Служебные отношения с ними на сегодняшний день прекращены.

Суд арестовал денежные средства одного подозреваемого в размере дохода, который был заработан путём совершения преступлений.

Досудебное следствие ведёт Идаская служба внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны под руководством Вируской окружной прокуратуры.