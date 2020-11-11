Двух африканцев, работавших в Таллинне таксистами, обвиняют в изнасиловании

В сентябре Харьюский уездный суд признал 42-летнего таксиста из Египта виновным в изнасиловании, которое тот совершил в Таллинне.

Преступление произошло в августе 2019 года, когда египтянин предложил услуги таксиста женщине, по которой был видно, что она сильно пьяна. Она сама такси не вызывала, так как батарея ее телефона была разряжена.

Сначала таксист отвез женщину в прилегающее к Горхоллу место и остановился там на какое-то время, затем все же отвез ее домой.

После того, как она протрезвела, работающая в Эстонии иностранка не могла вспомнить, что произошло между ней и таксистом. Однако у нее возникло подозрение, что она стала жертвой изнасилования.

Женщина обратилась в полицию, и следователи нашли на ее одежде ДНК мужчины, которое совпало с ДНК таксиста.

Обвинение в изнасиловании и три месяца тюрьмы



В ту ночь женщина безусловна была мертвецки пьяна. Поэтому прокуратура предъявила египтянину обвинение в изнасиловании лица, находящегося в беспомощном состоянии.

Сам обвиняемый утверждает, что не занимался сексом с женщиной. Обвинения в изнасиловании он считал необоснованными.

На закрытом судебном процессе прокуратура требовала для таксиста либо 3,5 лет реального тюремного заключения, либо 2 года реального тюремного заключения вместе с высылкой из Эстонии и пятилетним запретом на въезд в страну.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам тюремного заключения, из которых реальный срок составляет лишь три месяца. Остальной срок останется условным, если мужчина не совершит новых преступлений в течение трехлетнего испытательного срока. Высылку из страны суд не посчитал нужной.

Виновного взяли под стражу прямо в зале суда. Находящийся сейчас в тюрьме египтянин по-прежнему утверждает, что не занимался сексом с пострадавшей. Постановление суда еще не вступило в силу.

Адвокат мужчины сообщил, что его клиент ходатайствует о том, чтобы его признали невиновным. По всей видимости, детали преступления являются особенными и могут быть истолкованы в пользу обвиняемого, так как три месяца реального заключения — очень мягкое наказание за изнасилование.