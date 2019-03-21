Двое россиян через эстонские фирмы переправляли электронные компоненты из США в РФ

66-летний Валерий Космачев и 66-летний Сергей Ветров приобретали компоненты якобы для использования в Эстонии, передает Courthouse News Service.

”Среди компонентов имелись программируемые чипы двойного назначения, пригодные для использования в суровых условиях, что делает их полезными как для гражданских, так и военных приложений. Получив товар в Эстонии, подсудимые переправляли его в РФ”, — пояснил прокурор северного округа Калифорния Давид Андерсон.

Космачев, который имеет также гражданство Эстонии, полученное в порядке натурализации, был задержан в сентябре минувшего года в Таллинне. На прошлой неделе он был выдан американским властям. Ветров по-прежнему находится в розыске.