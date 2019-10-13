13.10.2019, 10:15
Двое подростков на мопедах попали в больницу после столкновения с автомобилем в Харьюмаа(1)
Двое 14-летних подростков попали в субботу в больницу после столкновения с автомобилем в волости Харку.
Двое 14-летних подростков попали в субботу в больницу после столкновения с автомобилем в волости Харку.
ДТП произошло около 20 часов вечера 12 октября по адресу Клоогаское шоссе, 7, передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
По первоначальным данным, легковой автомобиль Volvo V70 под управлением 60-летнего мужчина выполнял поворот налево, и в этот момент в автомобиль врезались два мопеда, двигавшиеся ему навстречу по главной дороге.
Мопедами управляли подростки в возрасте 14 лет. Их доставили в Таллиннскую детскую больницу.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
Сколько стоит верхняя одежда президентов
В Ленинградской области школьник умер после укола врача
Назван оптимальный срок для эксплуатации зимней резины