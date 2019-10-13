13.10.2019, 10:15

Двое подростков на мопедах попали в больницу после столкновения с автомобилем в Харьюмаа

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rus.delfi.ee
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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustusFoto: Ilmar Saabas

Двое 14-летних подростков попали в субботу в больницу после столкновения с автомобилем в волости Харку.

ДТП произошло около 20 часов вечера 12 октября по адресу Клоогаское шоссе, 7, передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

По первоначальным данным, легковой автомобиль Volvo V70 под управлением 60-летнего мужчина выполнял поворот налево, и в этот момент в автомобиль врезались два мопеда, двигавшиеся ему навстречу по главной дороге.

Мопедами управляли подростки в возрасте 14 лет. Их доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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