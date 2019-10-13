Двое подростков на мопедах попали в больницу после столкновения с автомобилем в Харьюмаа

ДТП произошло около 20 часов вечера 12 октября по адресу Клоогаское шоссе, 7, передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

По первоначальным данным, легковой автомобиль Volvo V70 под управлением 60-летнего мужчина выполнял поворот налево, и в этот момент в автомобиль врезались два мопеда, двигавшиеся ему навстречу по главной дороге.

Мопедами управляли подростки в возрасте 14 лет. Их доставили в Таллиннскую детскую больницу.