13.10.2019, 10:15
Двое подростков на мопедах попали в больницу после столкновения с автомобилем в Харьюмаа(3)
Двое 14-летних подростков попали в субботу в больницу после столкновения с автомобилем в волости Харку.
Двое 14-летних подростков попали в субботу в больницу после столкновения с автомобилем в волости Харку.
ДТП произошло около 20 часов вечера 12 октября по адресу Клоогаское шоссе, 7, передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
По первоначальным данным, легковой автомобиль Volvo V70 под управлением 60-летнего мужчина выполнял поворот налево, и в этот момент в автомобиль врезались два мопеда, двигавшиеся ему навстречу по главной дороге.
Мопедами управляли подростки в возрасте 14 лет. Их доставили в Таллиннскую детскую больницу.
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