Двое мужчин устроили ложную аварию, чтобы обмануть страховку, и оказались на скамье подсудимых

В 2016 году поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в волости Раквере, в котором предположительно участвовали автомобиль Volvo и мотоцикл KTM, разбившийся в результате инцидента. Водитель автомобиля признал себя виновным, но фактически авария была вызвана ошибкой вождения мотоциклиста.

Мотоциклист рассказал, что он ехал на мотоцикле, когда перед ним неожиданно вырулила припаркованная на обочине машина. Мотоциклист затормозил, чтобы избежать столкновения, и попытался объехать автомобиль справа, но это не удалось. Мотоцикл упал и врезался в придорожный столб. В результате разбились переднее колесо и рама, а также была повреждена передняя часть мотоцикла.

Водитель автомобиля рассказал, что остановился на обочине дороги и разговаривал по телефону. Закончив разговор, он начал движение, в результате чего оказался на дороге перед мотоциклом. Автомобиль повреждений не получил.

Вся информация была предоставлена ​​страховой компании PZU Kindlustus, которая выдала полис автострахования легковому автомобилю, предполагаемому виновнику аварии. Затем мотоциклист подал ходатайство о компенсации за пострадавший мотоцикл в размере 8000 евро и поврежденное снаряжение в размере 2300 евро, т.е. в общей сложности потребовал выплаты 10 300 евро.

Фактическая причина: неудачный трюк мотоциклиста