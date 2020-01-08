Двое мужчин попытались украсть телевизор из гостиницы в Старом Таллинне

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Pilt on illustreeriv. Foto: Anni Õnneleid

Во вторник двое мужчин совершили попытку украсть телевизор из гостиницы, расположенной в самом центре Таллинна.