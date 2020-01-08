Двое мужчин попытались украсть телевизор из гостиницы в Старом Таллинне

Во вторник двое мужчин совершили попытку украсть телевизор из гостиницы, расположенной в самом центре Таллинна.
Как сообщила полиция, двое мужчин (одному 29, другому 39 лет) попытались украсть телевизор Samsung из гостиницы, находящейся на улице Айа.
Охранники задержали злоумышленников и передали их полиции. Ущерб составил 250 евро.
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