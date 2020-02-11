Двое мужчин избили и ограбили престарелую женщину. Унесли даже продукты!

Покидая место преступления, они заперли за собой дверь, оставив женщину в беспомощном состоянии, сообщает rus.err.ee. Она не могла выйти из квартиры и позвать на помощь, поэтому помощь ей оказали только на следующий день пришедшие проведать пожилую женщину близкие.

Пострадавшую доставили в больницу, а полиция возбудила уголовное дело по статье "ограбление", совершенное в составе группы и со взломом.

В результате проведенных следственных действий утром 6 февраля в Валга были задержаны двое мужчин в возрасте 25 и 35 лет по подозрению в совершении этого преступления.

У задержанных, которые с санкции суда были взяты под стражу, обнаружены вещи, отнятые у женщины при ограблении.