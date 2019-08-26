26.08.2019, 17:28
Двое иранцев незаконно пересекли эстонско-российскую границу на лодке и были задержаны
23 августа в 16:50 пограничники задержали в волости Алутагузе двух мужчин, которые на лодке пересекли реку Нарва из России в Эстонию.
23 августа в 16:50 пограничники задержали в волости Алутагузе двух мужчин, которые на лодке пересекли реку Нарва из России в Эстонию.
В кордон Васкнарва позвонил местный житель и сообщил, что видел на эстонском берегу районе деревни Пермискюла подозрительных мужчин.
Двух мужчин, которые, согласно первоначальным данным, являются гражданами Ирана 2001 года рождения, задержали. Было инициировано производство и по постановлению суда иранцев поместили под стражу.
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