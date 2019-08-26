26.08.2019, 17:28
Двое иранцев незаконно пересекли эстонско-российскую границу на лодке и были задержаны(1)
23 августа в 16:50 пограничники задержали в волости Алутагузе двух мужчин, которые на лодке пересекли реку Нарва из России в Эстонию.
23 августа в 16:50 пограничники задержали в волости Алутагузе двух мужчин, которые на лодке пересекли реку Нарва из России в Эстонию.
В кордон Васкнарва позвонил местный житель и сообщил, что видел на эстонском берегу районе деревни Пермискюла подозрительных мужчин.
Двух мужчин, которые, согласно первоначальным данным, являются гражданами Ирана 2001 года рождения, задержали. Было инициировано производство и по постановлению суда иранцев поместили под стражу.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Семак об игре Зенита: "Это не спад, а сигнал"
Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение
Богатейшие люди планеты потеряли более 14 млрд долларов за 1 день
Тайсон близок к уходу из «Шахтера»