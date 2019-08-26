Двое иранцев незаконно пересекли эстонско-российскую границу на лодке и были задержаны

В кордон Васкнарва позвонил местный житель и сообщил, что видел на эстонском берегу районе деревни Пермискюла подозрительных мужчин.

Двух мужчин, которые, согласно первоначальным данным, являются гражданами Ирана 2001 года рождения, задержали. Было инициировано производство и по постановлению суда иранцев поместили под стражу.