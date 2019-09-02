Две жительницы Кохтла-Ярве потеряли почти 6000 евро от действий мошенников

В понедельник Идаская префектура полиции сообщила о двух случаях компьютерного мошенничества в Кохтла-Ярве, ущерб от которых составил 5975 евро, передает rus.err.ee.
В июне мошенники связались с 56-летней жительницей Кохтла-Ярве, предложив ей возможность заработать на инвестициях. Женщина перевела на чужой счет 5245 евро.
В августе позвонили 63-летней жительнице Кохтла-Ярве с похожим предложением. Женщина загрузила программу TeamViewer, которая обеспечила звонившему доступ к ее компьютеру. С банковского счета женщины перевели на другой счет 730 евро.
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